Lucros da Adidas descem 19% para 776 milhões de euros até junho

A Adidas teve um lucro de 776 milhões de euros, no primeiro semestre, o que representa uma queda de 18,7% face ao mesmo período do ano anterior, anunciou esta quinta-feira a fabricante alemã de artigos desportivos.O volume de negócios da Adidas melhorou para 10.897 milhões de euros (+5,2%), enquanto o lucro operacional caiu para 828 milhões de euros (-33,6% em relação ao primeiro semestre de 2021).Segundo a empresa, problemas na cadeia de fornecimento, como resultado de bloqueios no Vietname, no ano passado, reduziram o crescimento em 200 milhões de euros no segundo trimestre, juntamente com a suspensão das operações na Rússia, devido à invasão da Ucrânia, que reduziu as receitas em mais de 100 milhões de euros, entre abril e junho.Assim, a empresa reviu em baixa as previsões de faturação e a margem de lucro em 2022.