Lucros da EPAL descem 2% para 49,1 milhões de euros

A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres teve um resultado líquido positivo de 49,1 milhões de euros em 2018, contra 50,1 milhões um ano antes.

Já o volume de negócios ascendeu a 158,2 milhões de euros, uma quebra de 0,6% face a 2017.

Por seu lado, o EBITDA ajustado atingiu 94,6 milhões de euros, contra 99,05 milhões no ano precedente.

Em 2018 a empresa voltou a reduzir o endividamento bruto em 15,8 milhões de euros face ao ano anterior, refere a EPAL no seu comunicado das contas, adiantando também que "continua a apresentar uma sólida posição e estrutura financeira, com uma autonomia de 72,8% e um fundo de maneio positivo de 76,8 milhões de euros".

A EPAL, que no passado dia 2 de abril completou 151 anos de vida, realizou em 2018 um investimento de 12,4 milhões de euros, o que correspondeu a 43% do valor planeado para 2018 (29 milhões de euros). Este investimento foi integralmente financiado pelo cash-flow gerado pela sua própria atividade, destacando-se a reabilitação da Estação de Tratamento de Água de Vale da Pedra e a reabilitação das condutas da rede de distribuição.

No comunicado das contas de 2018, que foram aprovadas na passada semana em assembleia geral, a empresa pública sublinha que "continua no caminho de uma cada vez melhor eficiência energética, tendo concluído o Parque de lamas de Asseiceira e continuando a apostar no projeto 0% Energia na ETA da Asseiceira, que fará dela a primeira Estação de Tratamento de Água autossustentável".