Lucros da Glintt sobem quase 30% para acima de 1 milhão de euros

Leia Também Glintt expande negócio para o setor hospitalar espanhol

A Glintt, empresa de tecnologia portuguesa, apresentou uma subida homóloga de 27,2% no lucro líquido dos primeiros nove meses deste ano para os 1,28 milhões de euros, de acordo com um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa adiantou que, no mesmo período, o volume de negócio "ascendeu a 75,8 milhões de euros, o qual representa um acréscimo de cerca de 10 milhões de euros quando comparado com os 65,9 milhões de euros verificados no período homólogo de 2020".Em termos de EBITDA - resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações - fixou-se nos 11,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 27,4% face ao período homólogo."No contexto da crise pandémica da covid-19 e dos seus impactos na atividade empresarial que ainda se verificaram ao longo do período em análise, a Glintt ajustou a sua oferta, a sua dinâmica comercial e implementou medidas de contenção e de controlo de custos (em especial 'cash costs'), o que permitiu, a par do aumento de 15% no volume de negócios, um aumento da rentabilidade operacional bruta muito significativo (+27,4%)", pode ler-se na mesma nota.

Em agosto deste ano, a Glintt concluiu a aquisição da plataforma espanhola FarmaTools, uma empresa especializada em soluções digitais para a gestão de farmácia hospitalar.



Os produtos da FarmaTools são utilizados no setor público do mercado espanhol, estando presentes em 80% dos centros hospitalares. Esta aposta, adianta o comunicado, faz parte da estratégia da consultora portuguesa para atingir os 30 milhões de euros de vendas em Espanha, até 2024.