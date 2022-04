Glintt fecha 2021 com lucros de 1,6 milhões. 2022 traz novo CEO

Leia Também Lucros da Glintt sobem quase 30% para acima de 1 milhão de euros

A Glintt encerrou o ano de 2021 com um resultado líquido de 1,6 milhões de euros. Os números, comunicados esta tarde à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM) após o fecho do mercado, representam uma subida de 27,1% face a igual período de 2020.O volume de negócios da tecnológica especializada em saúde ultrapassou, pela primeira vez desde 2010, os 100 milhões de euros, tendo ascendido a 102,6 milhões, um crescimento de 11,9% quando comparado com os 91,6 milhões verificados no ano de 2020."O crescimento obtido em 2021 teve origem tanto no mercado nacional (em que rondou cerca de 7%, com um aumento de 4,7 milhões de euros), como no mercado internacional (em que se observou um crescimento de 27%, com um aumento de 6,3 milhões de euros), com especial relevância no mercado espanhol, geografia na qual a empresa tem vindo a apostar numa maior relação ibérica", indica a Glintt.Desde o início do ano que a empresa tem, entretanto, um novo CEO. Luís Cocco assumiu o comando da multinacional portuguesa no dia 1 de janeiro. O responsável acredita que 2022 se iniciou "com expetativas de um retomar do crescimento económico nos mercados onde a Glintt atua – Portugal e Espanha. Contudo, a instabilidade dos mercados financeiros e a perspetiva do aumento das taxas de juro estão a marcar o início deste ano."Luís Cocco sublinha que a Glintt está atenta ao desenrolar da situação económica atual e vai continuar a monitorizar os desenvolvimentos e possíveis impactos que possam surgir, nomeadamente ao nível do aumento de custos e de problemas de cadeias de abastecimento. No entanto, e com a informação disponível à data, "não se perspetivam, neste momento, impactos diretos relevantes na atividade da Glintt apesar de ser expectável um impacto indireto por via da diminuição do crescimento económico," assume."A sólida posição de tesouraria e o baixo nível de endividamento sustentam um equilíbrio financeiro, que nos permite aproveitar oportunidades de investimento. No ano de 2022 a Glintt deverá continuar a apresentar um crescimento sustentado", acredita o CEO.