Lucros da Semapa cresceram 86% para 198 milhões de euros em 2021

A Semapa fechou 2021 com um resultado líquido de 198,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 86% face a 2020 (106,6 milhões de euros).O anúncio foi feito pela 'holding' que controla a Navigator, a Secil e a ETSA em comunicado enviado, esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A Semapa atribui o crescimento a "uma evolução favorável do EBITDA

O volume de negócios consolidado do grupo somou 2.131,4 milhões de euros, traduzindo um aumento de 14,1% face a 2020, dos quais

empresa da área do ambiente ETSA (+27,3%).

A 31 de dezembro, o total de disponibilidades de caixa e equivalentes consolidadas ascendia a 382 milhões de euros, tendo o grupo, adicionalmente, um conjunto de linhas contratadas e não utilizadas no total de 553 milhões, o que assegura "uma forte posição de liquidez".



O conselho de administração da Semapa anunciou que vai propor a distribuição de dividendos de 0,512 euros por ação, correspondente a um valor total de aproximadamente 40,9 milhões de euros.



De recordar que, na reta final de 2021, João Castello Branco renunciou ao cargo de presidente executivo da Semapa, tendo deixado o grupo a 31 de dezembro, ao fim de sete anos. Para o suceder como CEO foi escolhido Ricardo Pires, administrador da 'holding' e líder da Semapa Next.











em ativos fixos cifrou-se em 127 milhões de euros no ano passado. Uma verba que inclui 20 milhões de euros referentes ao projeto de CCL- Clean Cement Line na fábrica de cimento de Outão da Secil e 80 milhões de euros respeitantes à modernização e manutenção dos equipamentos e capacidade produtiva, energia e descarbonização na Navigator, explica o grupo. Adicionalmente, acrescenta, destaca-se o investimento em ativos financeiros de 11 milhões de euros em 'startups' e fundos de venture capital realizado pela Semapa Next.

(+89,4 milhões de euros) conjugada com uma melhoria nos resultados financeiros (+9,6 milhões de euros)".Um cenário para o qual contribuiu "uma redução dos efeitos cambiais negativos na Secil e das depreciações, amortizações e perdas por imparidade e provisões", assim como "menor impacto da posição monetária líquida", ao mesmo tempo que foi "negativamente influenciado pela função fiscal (-6 milhões de euros)", detalha.1.595,7 milhões de euros foram gerados pela papeleira Navigator (+15,2%) e 495,7 milhões de euros pela cimenteira Secil (+9,9%). Os remanescentes 40 milhões advieram daAs exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.576,5 milhões de euros, equivalendo a 74% do volume de negócios.No comunicado, a Semapa destaca que o ano passado ficou marcado pelo "aumento dos volumes de papel vendido num contexto de recuperação de preços"; pela "evolução positiva" em todos os mercados onde a Secil atua, assim como pelo "maior volume de negócios de sempre" no segmento do ambiente.O EBITDA totalizou 508,7 milhões de euros no ano passado, refletindo uma subida de 21,3% face a 2020, ou seja, de 89,4 milhões de euros. Do total, 354,7 milhões de euros foram gerados no segmento da pasta e papel (+24,2%), 139,7 milhões de euros no cimento (+13,1%) e 14,6 milhões de euros no ambiente (+44,3%).Já o investimento