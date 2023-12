Lucros das principais empresas industriais da China aumentam 29,5% em novembro

Os lucros das principais empresas industriais da China aumentaram 29,5%, em novembro, em termos homólogos, ilustrando uma melhoria progressiva face ao primeiro semestre do ano, indicam dados divulgados esta quarta-feira.Novembro foi o quarto mês consecutivo em que os lucros aumentaram em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o estatístico Gabinete Nacional de Estatística (GNE) chinês, Yu Weining.O aumento contrasta com o acumulado do ano e ultrapassa largamente os níveis atingidos em agosto (+17,2%), setembro (+11,9%) e outubro (+2,7%).Os valores dos últimos quatro meses representam uma melhoria, face aos dados dos dois primeiros meses (-22,9%) ou do primeiro semestre (-16,8%) do ano.No conjunto do período entre janeiro e novembro, os lucros contraíram 4,4%, em termos homólogos, disse a mesma fonte.Os lucros das empresas analisadas ascenderam a 6,98 biliões de yuan (mais de 886 mil milhões de euros) nos primeiros 11 meses de 2023, detalhou o GNE.Para elaborar esta estatística, o GNE tem apenas em conta as empresas industriais com volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros).