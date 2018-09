Lucros do Benfica caem mais de 50% para 20,5 milhões

A SAD do Benfica anunciou lucros de 20,58 milhões de euros no exercício de 2017/2018, o que corresponde a uma queda de 53,7% face aos 44,53 milhões um ano antes.

Apesar desta quebra no resultado líquido dos encarnados, o relatório e contas sublinha que este foi "o quinto exercício consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro e o seu segundo melhor resultado de sempre".





Segundo o comunicado das contas, divulgado na CMVM, o resultado operacional foi de 32,4 milhões de euros, "o que continua a ser um indicador positivo do desempenho operacional da Benfica SAD e que, à semelhança do resultado líquido, só foi ultrapassado pelo valor atingido na época anterior".





Por outro lado, os rendimentos operacionais (excluindo transacções de direitos de atletas) ultrapassaram os 121,5 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 6,7 milhões de euros face ao período homólogo, principalmente justificado pelo desempenho desportivo na Liga dos Campeões, acrescenta a SAD do Benfica.

Já o resultado com transacções de direitos de atletas ascendeu a 63,8 milhões de euros, sendo de realçar os ganhos obtidos com as transferências dos jogadores Nélson Semedo, Mitroglou e João Carvalho.

O resultado financeiro correspondeu a um valor negativo de 11,5 milhões de euros, "o que equivale a uma melhoria de 34,2% face ao período homólogo, sendo a variação principalmente justificada pela redução do passivo bancário do grupo".





De acordo com o comunicado das contas, os rendimentos totais ascenderam a 206,2 milhões de euros, tendo-se verificado uma redução de 18,7% face ao exercício transacto, "no qual foram obtidos os melhores resultados de sempre da sociedade".

Este decréscimo é principalmente explicado pela diminuição dos rendimentos com transacções de direitos de atletas, que ascenderam a 77,7 milhões de euros, refere o documento, mas destacando que "a Benfica SAD continua a apresentar rendimentos totais superiores à fasquia dos 200 milhões de euros, em linha com o sucedido nos últimos três exercícios".

A 30 de Junho de 2018, final do ano fiscal, o activo da Benfica SAD era de 485,1 milhões de euros, um decréscimo de 4,1% face ao período homólogo. De acordo com a SAD, esta variação justifica-se principalmente pelas reduções verificadas nas rubricas de activos intangíveis – plantel de futebol e de clientes e outros devedores.

O passivo da Benfica SAD diminuiu 40,1 milhões de euros no decorrer do exercício de 2017/2018, o que significa que no final do período atingia um valor de 398,3 milhões de euros. "De realçar que a sociedade volta a apresentar um passivo consolidado inferior a 400 milhões de euros, o que não se verificava desde o final do exercício de 2010/2011".

"A redução do passivo é principalmente justificada pela diminuição de 110,4 milhões de euros nas rubricas de empréstimos obtidos, face à redução do passivo bancário que ocorreu no decurso deste exercício, sendo de destacar o reembolso antecipado voluntário do Project Finance do Estádio, a liquidação total do Programa de Papel Comercial e a não utilização da linha de crédito disponível junto do Novo Banco", sublinha.

Além do mais, registou-se uma diminuição de 21,7 milhões de euros nas rubricas de fornecedores e outros credores. "No conjunto, estas variações são parcialmente compensadas pelo aumento das rubricas de outros passivos, face à cedência parcial e sem recurso de créditos futuros relativos ao contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a Nos, cujo proveito irá ser reconhecido em exercícios futuros".

O capital próprio da Benfica SAD no final do exercício era de 86,82 milhões de euros, o valor mais alto de sempre deste a constituição da sociedade, frisa o comunicado.



