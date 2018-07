Os CTT fecharam os primeiros seis meses do ano com lucro de 6,3 milhões de euros, uma queda de 64,8% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com o comunicado enviado à CMVM esta terça-feira, 31 de Julho. A empresa sublinha que sem os efeitos não recorrentes o resultado líquido teria decrescido 19,9%.





Durante o mesmo período, o EBITDA recorrente situou-se em 46 milhões de euros, uma redução de 12,4% impactada pela performance dos serviços financeiros. Já a margem EBITDA foi de 13%, uma melhoria face aos 12,8% do primeiro trimestre.



A performance da empresa é explicada por custos não recorrentes, entre os quais das indemizações pagas aos trabalhadores no valor de 13,2 milhões de euros no âmbito do programa de rescisões implementado pelos CTT. Uma medida que se insere no plano de reestruturação apresentado em Dezembro do ano passado.





Já os rendimentos operacionais, pelo contrário, registaram uma ligeira subida de 0,9% para 355 milhões de euros fruto do crescimento do segmento de Expresso & Encomendas, do Banco CTT e da área de Correio, segundo a empresa.