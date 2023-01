Lucros e receitas da Louis Vuitton crescem 23% em 2022

Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe e Marc Jacobs -

A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton fechou o ano passado com receitas recorde de 79,2 mil milhões de euros e lucros recorrentes de 21,1 mil milhões de euros, o que representa subidas de 23% em ambos os casos, anunciou esta quinta-feira o maior grupo de luxo.O grupo liderado por Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo, refere que todas as áreas de negócio atingiram "significativos" crescimentos orgânicos nas receitas. Ainda assim, destaca o segmento de moda e bens de couro - que inclui as marcas, que atingiu um recorde de vendas na ordem dos 38,65 mil milhões de euros, mais 20% em termos orgânicos.O segmento de joalharia e relógios também teve um desempenho "notável", faturando 10,58 mil milhões de euros, com a Tiffany a registar vendas recorde e marcas como a TAG Heuer e Hurlot a registarem igualmente uma performance positiva.

A LVMH indica que a margem operacional se manteve no mesmo nível de 2021.



As vendas cresceram de forma acentuada na Europa, EUA e Japão, enquanto na Ásia estabilizaram, penalizadas ainda pela situação da pandemia na China.