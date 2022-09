Lufthansa vai cancelar quase todos os voos em Frankfurt e Munique devido a greve

A greve dos pilotos foi convocada pelo sindicato Vereinigung Cockpit, após não ter sido possível chegar a um consenso nos acordos coletivos.







Algumas das perturbações vão fazer-se sentir já esta quinta-feira, segundo a empresa. Este é mais uma das várias greves que têm causado problemas em diferentes aeroportos na Europa.



A Lufthansa vai suspender quase todos os voos em Frankfurt e Munique devido à greve dos pilotos, avança a Bloomberg, que cita um comunicado da companhia aérea alemã. No total, serão cancelados 800 voos, o que vai afetar cerca de 130 mil passageiros.O sindicato quer um aumento salarial de 5,5% este ano e uma compensação pela inflação a partir do próximo ano para os pilotos da companhia e da sua subsidiária de carga.A Lufthansa diz não compreender a decisão da greve e afirma que aceder aos pedidos dos pilotos elevaria os custos com pagamentos em mais de 40%.É a segunda vez em menos de dois meses que a companhia alemã é obrigada a cancelar voos. No final de julho, foram cancelados mais de mil voos, devido a uma greve de um dia dos funcionários de terra.