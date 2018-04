Lusa

"Mantendo-se em curso um ambicioso projecto de expansão do Grupo Luz Saúde, entendeu o conselho de administração propor a não distribuição de dividendos em 2018, podendo desse modo afectar-se os fundos disponíveis à concretização da estratégia projectada".





Neste momento, a empresa está em processo de saída de bolsa, depois de ter aprovado, em assembleia-geral, a A Fidelidade e a Fosun detêm 98,788% da Luz Saúde. Uma opção que se mantém mantido, pelo menos desde que foi disperso capital da empresa em bolsa. Nesse ano, aliás, a empresa admitia poder pagar dividendos a partir de 2015, mas acabou por não o fazer.Neste momento, a empresa está em processo de saída de bolsa, depois de ter aprovado, em assembleia-geral, a proposta de pedir à CMVM a perda de qualidade de sociedade aberta

A Luz Saúde não vai distribuir dividendos, mas vai destinar 630 mil euros dos seus lucros a colaboradores e administradores executivos. De acordo com a proposta que vai levar à assembleia-geral , de 25 de Maio, o conselho de administração da Luz Saúde, liderado por Magalhães Correia, propõe que dos resultados de 2017 – que atingiram, em termos consolidados, 17 milhões e em termos individuais 10,4 milhões de euros – sejam atribuídos 630 mil euros "a título de distribuição de lucros a colaboradores e administradores executivos da sociedade", um valor que "já se encontra reflectido no resultado líquido individual do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017".A parte que cabe aos administradores executivos será decidida pela comissão de remunerações.A empresa explica, ainda, na proposta de aplicação dos resultados que este ano não vai propor a distribuição de dividendos devido ao projecto de expansão do grupo.