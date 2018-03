Luz Saúde concretiza compra da dona da Unidade Hospitalar de Coimbra

A Luz Saúde revelou esta terça-feira que concluiu a aquisição da Idealmed , empresa que detém a Unidade Hospitalar de Coimbra.





"Após emissão, pela Autoridade da Concorrência, de decisão de não oposição à mencionada transacção no passado dia 15 de Março, foi hoje concretizada a referida compra e venda", revela a empresa liderada por Isabel Vaz em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Em Janeiro deste ano, a Luz Saúde informou em comunicado à CMVM, que assinou um contrato de compra e venda para a aquisição de 70% do capital social e direitos de voto da sociedade Capital Criativo Health Care Investments II (CCHC2).





A CCHC2 detém a totalidade do capital da Idealmed III, Serviços de Saúde, S.A., Imacentro – Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A., e Idealmed Ponte Galante, S.A., sociedades que detêm, respectivamente, a Idealmed UHC – Unidade Hospitalar de Coimbra e quatro clínicas vocacionadas para cuidados em regime de ambulatório no centro de Coimbra, Figueira da Foz, Pombal e Cantanhede (Grupo Idealmed), salienta o mesmo documento.