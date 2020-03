"Um cliente que, em 2007, transferiu toda a sua produção para a Frismag e que tinha um peso de 14% na nossa faturação, decidiu retomar a produção ao deslocalizar a sua fábrica da Suíça para a Hungria", justificou.



A rescisão do contrato com a multinacional já vinha a ser preparada desde há dois anos.



O diretor-geral adiantou que "são normais as flutuações deste mercado dos pequenos eletrodomésticos de grande consumo" e que, entre 2017 e 2018, a fábrica despediu 70 dos 1.100 trabalhadores que tinha.



Com a perspetiva de crescimento de outros clientes, a fábrica espera minimizar em 5% as perdas de faturação já este ano e repor a faturação de 2019 nos próximos dois anos.



A empresa está a concluir um investimento de 10 milhões de euros em obras de melhoria das condições de operação e de ampliação da fábrica, o que vai permitir, numa segunda fase, ampliar em 20% a área de produção.



A fábrica Eugster Frismag de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, possui 1.060 trabalhadores e faturou 118 milhões de euros em 2019 com o fabrico de pequenos domésticos, em grande parte máquinas de café.



Além de Torres Vedras, a multinacional tem três fábricas na Suíça e outra na China.

