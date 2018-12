Maior empresa de limpezas do mundo vai despedir 100 mil trabalhadores

A dinamarquesa ISS A/S, que é a maior empresa de limpezas do mundo, planeia despedir 100 mil funcionários a nível global, avança a Bloomberg esta segunda-feira, 10 de Dezembro.

De acordo com a agência de notícias, esta redução de um quinto da força laboral acontece numa altura em que a ISS está a sair de 13 países que representam apenas 12% das receitas do grupo e 8% dos lucros operacionais.

Estes cortes vão, como explicou a administração, permitir simplificar o negócio, num esforço para dar um novo foco à sua estratégia e gerar lucros mais elevados.

A empresa prevê que o crescimento orgânico vai acelerar para 4% a 6% por ano "no médio prazo", face aos 1,5% a 3,5% projectados para este ano.



A dinamarquesa ISS dá este passo numa altura em que as acções já perdem 18% desde o início do ano. A nova estratégia é também apresentada depois de terem surgido sinais de que alguns analistas começaram a questionar as perspectivas da empresa. Apesar de a maioria estar optimista, o Goldman disse no mês passado aos clientes para começarem a vender os títulos da maior empresa de serviços de limpeza do mundo.

O anúncio desta segunda-feira deve, por isso, "acalmar os investidores", afirmou Per Hansen, economista da Nordnet, à Bloomberg.