Maior mercado de eletrónica do mundo obrigado a encerrar devido a surto de covid-19

Este mercado de eletrónica é composto por três edifícios, que vendem peças eletrónicas que vão desde "micro-chips", a componentes de telemóveis ou outros componentes para manufatura.



Huaqiangbei, indica a Reuters.Este mercado de eletrónica é composto por três edifícios, que vendem peças eletrónicas que vão desde "micro-chips", a componentes de telemóveis ou outros componentes para manufatura. O encerramento está previsto até dia dois de setembro. O "hub" tecnológico de quase 18 milhões de pessoas reportou esta segunda-feira nove casos sintomáticos e dois assintomáticos, numa altura em que a testagem se tem tornado cada vez mais normal na cidade, com a maioria dos espaços públicos a pedir à entrada um teste de covid feito 48 horas antes.



O maior mercado de eletrónica do mundo foi obrigado a encerrar devido a um surto de covid-19. As autoridades na cidade chinesa de Shenzhen suspenderam ainda os serviços em 24 estações de metro, para além do mercado de