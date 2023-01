Mais de 40 marcas da fileira casa na maior feira ibérica de mobiliário e decoração

Quarenta e três empresas nacionais vão marcar presença na Intergift, a pri





Trata-se de um "significativo contigente", nas palavras da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), a que não será alheio o facto de Espanha ser o segundo destino mais importante a nível mundial para as empresas da fileira casa portuguesa, com uma quota de mercado de 25%.



ncipal feira de mobiliário, decoração e brindes da Península Ibérica, que decorre a partir de quarta-feira, dia 1, até domingo, em Madrid.Trata-se de um "significativo contigente", nas palavras da(APIMA), a que não será alheio o facto de Espanha ser o segundo destino mais importante a nível mundial para as empresas da fileira casa portuguesa, com uma quota de mercado de 25%. Em 2022, m ais de 450 milhões de euros das vendas d e produtos com selo "Made in Portugal" para o exterior destinaram - se a Espanha e, segundo a APIMA, para este ano " a ambição é prosseguir a r ota de crescimento exponencial



Leia Também Portugal espera alavancar vendas de mobiliário para os Emirados Árabes Unidos nos próximos anos para o país vizinho". " A Intergift é um ponto de encontro fulcral, a nível ibérico, para unir as mar cas da fileira casa portuguesa aos principais decisores e prescritores da área , pela dimensão que o mercado espanhol expressa . Congratulamos todas as empresas nacionais que se apresentam de forma consistente, certame após certame, com 'stands' originais e di ferenciadores", salienta o presidente da APIMA, Joaquim Carneiro, citado num comunicado enviado esta terça-feira às redações.



Em 2022,