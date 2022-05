Portugal espera alavancar vendas de mobiliário para os Emirados Árabes Unidos nos próximos anos

Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (

(AIMMP) espera multiplicar as exportações para os Emirados Árabes Unidos nos próximos anos, aproveitando o potencial de crescimento do mercado, em particular dos produtos de luxo.Foi pelo menos essa a expetativa transmitida na Hotel Show Dubai 2022, que decorre até hoje, evento em que Portugal se fez representar por 12 empresas."Com a nossa participação no Hotel Show, estamos confiantes de que iremos aumentar o raio de alcance do 'melhor de Portugal' com uma série de produtos de mobiliário de luxo para os Emirados Árabes Unidos e para os mercados regionais. Evidenciando a nossa gama diversificada e inovadora de produtos, algumas empresas desvendaram os seus produtos nesta plataforma, procurando novas parcerias no mercado do Médio Oriente", afirmou o presidente da AIMMP, Vítor Poças, citado num comunicado, reproduzido pelo portal Zawya."O mercado de mobiliário de luxo nos Emirados Árabes Unidos gerou 3,72 mil milhões de dólares e está projetado para crescer 4,09% anualmente nos próximos quatro anos. Com o crescente turismo na região, na sequência da Expo 2020 Dubai, devido aos esforço dos governo, projetamos um crescente aumento pela procura de mobília de luxo" , realçou.O mesmo responsável assinalou que "a economia dos Emirados Árabes Unidos estão a registar uma subida no rendimento disponível 'per capita'" e que, "a par com o crescente turismo, o mercado reúne as condições ideais para as marcas de luxo", dado que "os cidadãos dos Emirados gastam 30% dos seus salários em produtos de luxo e um número cada vez maior está a ascender das marcas de segmento médio"."Além disso, os produtos estrangeiros representam 58% de todas as compras, o que dá às marcas internacionais já estabelecidas uma grande vantagem competitiva", reforçou.Segundo dados daAPIMA), divulgados esta quinta-feira e reproduzidos pela agência Lusa, as exportações globais do 'cluster' português do mobiliário e afins aumentaram 6%, para quase 500 milhões de euros no primeiro trimestre face ao período homólogo de 2021, superando os níveis pré-pandemia."Os três primeiros meses do ano vigente evidenciam uma subida constante entre os mesmos, ao serem gerados cerca de 155 milhões em janeiro, um valor 12% acima de 2021, e 160 milhões em fevereiro. Já em março, o mês que mais impulsionou esta subida, o número alcançou os 169 milhões, aproximadamente", indicou a APIMA.Comparativamente ao primeiro trimestre de 2019, o volume de exportações cresceu 4%, ficando, assim, acima dos níveis 'recorde' daquele ano.