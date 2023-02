Mais de 650 empresas portuguesas fizeram negócio com a Rússia em 2022

Ao longo do ano passado, mais de 650 empresas portuguesas fizeram negócio com a Rússia, um valor que compara com as 1.185 que efetuaram trocas comerciais em 2021, antes do início da guerra, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) cedidos ao Eco.



Estes números podem ainda ser mais elevados, uma vez que as estatísticas não incluem a informação relativa a empresários em nome individual, trabalhadores independentes e particulares.

Apesar de muitas empresas terem abandonado este mercado e das dificuldades sentidas nos transportes, logística e até no sistema de pagamentos internacionais, houve 330 empresas a vender mercadorias à Rússia e 328 fizeram compras no mercado russo.

O Eco recorda ainda que, de forma geral, a invasão da Ucrânia pela Rússia abrandou o investimento no mercado russo com as exportações portuguesas a caírem mais de 50% em termos homólogos, para 88,2 milhões de euros, segundo os dados preliminares do comércio internacional. Os artigos de cortiça deixaram de liderar a lista das exportações, tendo sido substituídos pelo setor alimentar, o único do top 10 a conseguir aumentar as vendas para a Rússia.