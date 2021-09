Mais de 77 mil empresas nasceram este ano

Este ano já foram constituídas mais de 27 mil empresas. Segundo dados da Informa D&B, divulgados esta quarta-feira, desde o início do ano e até 31 de agosto nasceram 27.250 empresas em Portugal, um crescimento de 11,4% face ao mesmo período do ano passado. Mas ainda 20,7% abaixo do registado no mesmo período em 2019.



Ainda assim em agosto o número de nascimentos foi menor que no mesmo mês do ano passado.





Só na agricultura e outros recursos naturais e nas atividades imobiliárias é que os números dos oito primeiros meses deste ano superam os de 2019 com subidas, respetivamente, de 0,7% e 1,6%. Transportes, alojamento e restauração e serviços gerais são "os setores mais distantes dos valores de 2019", diz a Informa D&B, com -61%, -33% e -32%, respetivamente.



No retalho há subsetores que já superam o número de empresas criadas em 2019, nomeadamente no comércio online, com um crescimento de 71,6%.



Já quanto a encerramentos registaram-se até 31 de agosto 7.525, menos 5% que no período homólogo e as insolvências caíram 12,1% para 1.362. A Informa D&B explica que "os encerramentos e as insolvências mantêm-se em suspenso, sobretudo devido às medidas de apoio que o Estado português colocou à disposição das empresas".