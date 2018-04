Bloomberg

A agência de notação financeira critica ainda a política de dividendos da empresa, que considera "agressiva", especialmente num contexto de "desempenho em declínio". A WPP entrega actualmente dividendos com um payout de 50% aos seus accionistas e efectua recompra de acções de 2 a 3%. O crescimento orgânico cai na ordem dos 0,9%.

Os desafios do sector também são mencionados como um foco de preocupação a afectar a avaliação que a Moody's faz da empresa. "Orçamentos reduzidos dos grandes anunciantes" e a ameaça das firmas de consultoria e das agências mais pequenas que se afirmam como concorrentes são alguns dos riscos apontados.

No mesmo comunicado, a Moody's compara a perspectiva da WPP com a das congéneres, que gozam de uma melhor perspectiva. Interpublic Group of Companies, Publicis Groupe e Omnicom, todas mantêm uma perspectiva estável e um crescimento orgânico positivo, com destaque para a última das três.

A justificar a manutenção do rating no nível Baa2, está a "liderança mundial da WPP em publicidade e serviços de marketing" assim como a "forte posição" no mundo digital, destacando-se por fim a liquidez. A Moody's admite que o rating possa ser abalado caso exista uma deterioração no crescimento das receitas ou no rácio da dívida em relação ao EBITDA.

A demissão de Sorrell foi anunciada no passado fim-de-semana. O CEO, que liderava a empresa desde 1985, decidiu abandonar o cargo na sequência de de uma investigação, na qual é acusado de má conduta. Os investidores penalizaram, com uma queda de quase 7% nas acções na última sessão. Estas encontram-se contudo a recuperar timidamente esta terça-feira, com uma valorização de 1,67%.



