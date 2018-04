Reuters

Mark Read, da agência Wunderman (parte do grupo WPP), assume o cargo de CEO em conjunto com Andrew Scott, antigo director de desenvolvimento da WPP.

A saída do antigo líder pode mesmo significar uma cisão na empresa, uma vez que Sorrel era o responsável por "manter o império consolidado", escreve a agência noticiosa. Sorrell deixa, contudo, uma menagem de encorajamento aos colaboradores, afirmando que a WPP já ultrapassou outras "tempestades difíceis".









A gigante de publicidade WPP viu o CEO, Martin Sorrell, abandonar o cargo que detinha há 33 anos. Sorrel demitiu-se na sequência de uma investigação, na qual é acusado de má conduta. Os investidores penalizam, com uma queda de quase 7% no valor dos títulos.A demissão foi avançada no último sábado pela Bloomberg . As acções marcavam 1.188 dólares na sexta-feira, dia 13, mas depois do fim-de-semana conturbado, desvalorizam agora 6,99% para 1.105 dólares por título. Este tem sido um ano turbulento para a WPP. Ainda no início de Março, a empresa assistiu à maior quebra no valor das ações dos últimos 20 anos - cederam 11% após a apresentação de resultados relativos a 2017, "um dos piores anos" em termos do desempenho da WPP.Numa nota enviada aos trabalhadores, o CEO demissionário justifica-se com a "pressão desnecessária" que, acredita, estava a prejudicar a empresa e os respectivos clientes. "É melhor afastar-me", conclui. A gigante de media e publicidade optou por não revelar detalhes acerca das alegações no âmbito da investigação que visa Sorrell.Roberto Quarta, que ocupava o cargo de chairman do grupo de publicidade, assegura o comando da empresa com o título de chairman executivo.