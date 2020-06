Mais vendas de malparado? “Estamos a preparar o Nata 3”

O Novo Banco conseguiu libertar-se de mais de 70% dos ativos que herdou do BES em dois anos. Mas ainda há trabalho pela frente, numa altura em que o rácio de crédito malparado ronda os 11%. Este ano, os esforços de “limpeza” do banco vão continuar, mesmo com a pandemia, garante António Ramalho, CEO da instituição financeira, afirmando que está já em preparação o chamado Nata 3.