De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros emitido na altura, o fundo em causa tem por objetivo a realização de operações de participação no capital de outros fundos, de natureza pública ou privada, em regime de coinvestimento, com vista à promoção da internacionalização da economia portuguesa.



De acordo com o Governo, "a constituição deste fundo resulta de uma necessidade há muito identificada pelas empresas nacionais, procurando aumentar o investimento nas empresas portuguesas e potenciar as suas exportações".



A criação deste fundo já estava prevista desde novembro do ano passado, inserido no programa Internacionalizar aprovado também em Conselho de Ministros, no âmbito de uma estratégia para aumentar o peso das exportações nacionais no Produto Interno Bruto (PIB) e captar maior volume de investimentos diretos de entidades estrangeiras.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que cria o Fundo de Fundos para a Internacionalização."Na expetativa de, finalmente, se conseguir dar mais claro sentido útil ao papel da IFD [Instituição Financeira de Desenvolvimento], o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que cria o Fundo de Fundos para a Internacionalização", lê-se na informação disponibilizada na página da Presidência da República.Em 12 de julho, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria o Fundo de Fundos para a Internacionalização, com um capital inicial de 100 milhões de euros.