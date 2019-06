Margem operacional melhora em sete empresas do PSI-20

Sete das empresas do PSI-20 analisadas registaram uma melhoria na rentabilidade operacional, medida pela margem EBITDA, no primeiro trimestre deste ano. A EDP, com uma melhoria deste indicador em 4,2 pontos percentuais, para 24,6%, apresentou a evolução mais positiva.