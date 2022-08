Mário Ferreira abdica de empréstimo de 40 milhões do Banco de Fomento e faz aumento de capital

O Grupo Pluris, de Mário Ferreira, decidiu prescindir do empréstimo de 40 milhões de euros concedido pelo Banco Português de Fomento, indicou esta segunda-feira o grupo que tem atividade no setor turístico e media. No comunicado, a Pluris revela ainda que irá avançar para um aumento de capital com fundos próprios na empresa Mystic Invest.Adicionalmente, e para financiar esse aumento de capital, vai vender alguns dos ativos detidos pela Pluris Investments.O cancelamento do pedido de empréstimo ao Banco de Fomento foi solicitado esta segunda-feira, indica o grupo.Num extenso comunicado, o grupo começa por "prestar esclarecimento público" sobre a decisão de se candidatar ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), candidatura que foi aprovada pelo Banco Português de Fomento. O grupo ataca, em seguida, a líder bloquista, Catarina Martins, e a embaixadora Ana Gomes pelas "declarações insultuosas, fora de contexto, populistas e demagógicas".O grupo salienta que integra diversas empresas, com destaque para a Douro Azul, empregando mais de 1.800 trabalhadores e uma massa salarial de mais de 50 milhões de euros no setor turístico. E, detalha, a Mystic Invest Holding, detém quatro navios, estando previsto que até final do ano entre em operação uma quinta embarcação, que se encontra em "fase final de construção" nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC). Por esse motivo, diz ainda, o grupo "tem necessidade e vai aumentar o seu capital próprio em 80 milhões de euros".O grupo de Mário Ferreira sublinha também que o impacto da pandemia levou a uma deterioração de mais de 60 milhões de euros nos seus capitais próprios.Por este motivo, prossegue, a Pluris decidiu recorrer a um empréstimo junto do Banco Português de Fomento, no âmbito de uma linha de apoio à recapitalização de empresas afetadas pela pandemia.Aqui, Mário Ferreira volta a atacar Catarina Martins e Ana Gomes, classificando-as como "duas pessoas que em nada contribuem para a economia nacional". Mais. O empresário que lidera também a Media Capital, dona da TVI, alude a Ana Gomes como "cidadã arguida em vários processos" e a Catarina Martins como "protetora do maior escândalo de especulação imobiliária protagonizado por um político no nosso país".Perante a decisão de cancelar o pedido de empréstimo ao Banco de Fomento, o grupo Pluris vai concretizar o "necessário" aumento de capital na Mystic Invest, tendo decidido, para dispor dos fundos necessários, "vender alguns dos ativos detidos pela Pluris Investments". O aumento de capital será realizado "já na próxima semana".