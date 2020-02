Em 29 de maio do ano passado, no parlamento, Matos Fernandes tinha apontado a conclusão da construção do oleoduto para seis meses antes, no primeiro semestre de 2021, com um custo de cerca de 40 milhões de euros.



Sobre o concurso aberto para a construção da estrutura, que ligará Aveiras de Cima (Azambuja, distrito de Lisboa) ao aeroporto de Lisboa e cuja obra considerou "razoavelmente simples de fazer" o governante disse que poderá causar "alguns meses de perturbação", já que é o que "certamente" demora mais tempo, seguido do "Estudo de Impacto Ambiental".



O concurso, publicado na segunda-feira em edital na imprensa, segue-se à anterior manifestação por parte do ministro de que poderia ser a CLC (Companhia Logística de Combustíveis), controlada pela Galp, a construir a estrutura sem necessidade de um concurso.



Hoje, no entanto, Matos Fernandes afirmou que "contactada e consultada a entidade reguladora para o setor, o que a entidade reguladora disse é que seria tudo mais claro se se tornasse pública esta intenção, para saber se há outros eventuais candidatos", para além da CLC.



"Foi o que fizemos. Demos 30 dias para uma coisa relativamente simples, que é para se outros candidatos existirem se manifestarem, para sabermos se a construir o oleoduto é apenas a única empresa que apresentou já uma proposta, ou se haverá mais empresas", prosseguiu.



O governante disse que "se houver mais empresas, haverá um concurso limitado" às proponentes.



Matos Fernandes tinha afirmado, em 14 de junho do ano passado, que o seu ministério já tinha "o parecer jurídico feito pelas entidades públicas do Governo" a confirmar que se trata de "uma atividade de transporte de combustível", o que poderia levar a uma negociação direta com a CLC.



Se a atividade fosse encarada como uma atividade de transporte, abria-se a possibilidade de negociar diretamente com este interessado. Caso fosse entendida juridicamente como atividade de distribuição, teria de se avançar com um concurso público.



A CLC é responsável pela exploração do oleoduto entre Sines e Aveiras de Cima e também pela armazenagem e expedição de combustíveis na instalação de Aveiras de Cima, de onde atualmente partem os camiões com combustível de aviação ('jet fuel') para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Segundo o ministro, que considerou o traçado da estrutura projetada "estupendo", o futuro oleoduto aproveitará uma conduta já existente do rio Alviela, que passa "mesmo junto a Aveiras, junto ao parque de combustível", e a "dois/três quilómetros do aeroporto".

