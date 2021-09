Mazars contrata 30 novos trabalhadores em Portugal desde junho

faz parte dos objetivos estratégicos da empresa especializada em auditoria, fiscalidade e consultoria, que defende uma nova visão para a gestão de talento e aposta na atração e retenção de novos funcionários em Portugal."Cada vez mais os players no mercado da auditoria se veem confrontados com a necessidade de reter talento e encontrar formas de conciliar as expectativas de uma nova geração de profissionais, – que procura mais flexibilidade e adaptabilidade –, com as exigências da profissão de auditor e da garantia de qualidade do delivery", defende Luís Gaspar, managing partner da Mazars em Portugal.