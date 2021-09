El Corte Inglés vai contratar mais de 600 trabalhadores para reforço de Natal

diferentes cargos relacionados com vendas e atendimento ao cliente,

"Os novos colaboradores serão integrados nas tarefas inerentes à atividade do comércio nas áreas de moda, acessórios, decoração e casa, electrónica, brinquedos, lazer, desporto, alimentação, além de serviços especiais para essas datas, como por exemplo, o embrulho de presentes", explica a empresa, em comunicado.



período de formação para ficarem aptos a desenvolver "o tipo de atividades que lhe são confiadas", durante o período de Natal. Depois disso, o El Corte Inglés refere que "há ainda possibilidade de permanecerem em contratos futuros, tal como tem acontecido em anos anteriores".

As candidaturas podem ser feitas por email para recrutamentolisboa@elcorteingles.pt (no caso de se tratar de uma candidatura na zona de Lisboa) e recrutamentogaia@elcorteingles.pt (para candidaturas na zona de Gaia-Porto). No assunto do email, os candidatos devem escrever "NATAL ECI21" para garantir a formalização da candidatura.