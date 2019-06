McDonald’s ganha quota pela primeira vez em cinco anos com carne fresca

A cadeia de restaurantes de fast food McDonald’s mudou os processos para passar a incluir carne fresca nos seus menus dos Estados Unidos. A opção terá resultado no primeiro aumento de quota de mercado da marca nos últimos cinco anos.





Há cerca de um ano, o McDonald’s decidiu passar a servir carne fresca nos hambúrgueres Quarter Poundernas nas lojas dos Estados Unidos. O presente ano arrancou com um acréscimo de 40 milhões nas vendas deste produto no primeiro trimestre, em comparação com os primeiros três meses do ano anterior.