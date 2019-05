Ex-presidente do McDonalds está entre os novos bilionários veganos

Os seis maiores acionistas da Beyond Meat - que incluem nomes associados ao Twitter, McDonald’s, Honest Tea e à família Pritzker - não venderam ações desde a estreia em bolsa no dia 1 de maio. Foi uma decisão comprovadamente rentável: juntos, aumentaram o valor das suas participações em 1,6 mil milhões de dólares desde o início do mês.

E não há sinais de desaceleração. O valor de mercado da fabricante de "carne falsa" aproxima-se rapidamente dos cerca de 7 mil milhões de dólares da tradicional processadora de carne Pilgrim’s Pride.

Com o segundo melhor IPO este ano em termos de desempenho nos Estados Unidos depois da oferta da Shockwave Medical, o sucesso da Beyond Meat é outro sinal de que hambúrgueres vegetarianos, particularmente variedades altamente elaboradas que imitam o sabor da carne, estão a ser mais aceites pelas massas.

Consumidores de países desenvolvidos estão cada vez mais a diminuir o consumo de carne, principalmente citando razões relacionadas com a saúde, o meio ambiente e o bem-estar dos animais. A indústria de carne alternativa pode movimentar mais de 34 mil milhões de dólares até 2030, com uma possível taxa de crescimento anual de 40% na próxima década, segundo a TD Asset Management.

Embora até mesmo investidores que participaram das rondas de investimento pouco antes do IPO tenham embolsado ganhos invejáveis, os acionistas mais antigos receberam a maior parte do retorno, revelou Nick Cooney, fundador e sócio-gerente da Lever VC, que investe em empresas em estágio inicial no setor de proteínas alternativas.

Cooney fez parte de uma equipa que investiu na Beyond Meat em 2015, quando a empresa era avaliada em apenas 145 milhões de dólares. O valor de mercado da empresa ronda os 5 mil milhões de dólares.

"Vemos um enorme potencial ao observar a tendência do setor, certamente nos EUA, mas também noutros mercados", revelou Cooney sobre o setor de proteínas alternativas.

Empresas de Silicon Valley como a Kleiner Perkins e a Obvious Ventures, braço de investimentos do cofundador do Twitter, Evan Williams, estão entre as principais acionistas. Depois delas estão dois fundos de Chicago: um controlado pela família Pritzker e outro comandado pelo ex-presidente do McDonald’s, Donald Thompson. Em seguida estão Ethan Brown, fundador da Beyond Meat, e o presidente do conselho executivo Seth Goldman, que também fundou a Honest Tea.

A aposta de Evan Williams em hambúrgueres vegetarianos é atualmente maior do que o investimento na sua própria empresa. A participação da Obvious Ventures na Beyond Meat está avaliada em 414 milhões de dólares. O valor é 10 milhões superior à fatia que Williams ainda possui no Twitter, segundo cálculos do Índice Bloomberg de Bilionários.

A Tyson Foods perdeu a oportunidade de lucrar com o investimento, pois vendeu a sua participação de 6,5% antes do IPO e decidiu desenvolver os seus próprios produtos vegetarianos. Supondo que tivesse vendido a participação pelo preço do IPO, teria recebido cerca de 100 milhões de dólares. A participação agora vale mais 260 milhões.

Mas um rali não dura para sempre, e começam a surgir posições curtas. Esta semana, a Beyond Meat estava entre as 20 empresas dos EUA onde os investidores tinham mais apostas na queda dos títulos, com quase metade das ações disponíveis para negociação com essas posições.

(Texto original: Meet The Vegan-aires: Alt-Meat Frenzy Boosts Tech, Food Fortunes)