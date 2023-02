Medway investe 45 milhões em comboios para passar Pirenéus

Com recurso a fundos do PRR espanhol, a operadora ferroviária de mercadorias vai avançar com um investimento adicional, mais cedo do que esperava, em oito novas locomotivas e 350 vagões, que lhe vão permitir expandir a atividade para França até 2025.



Bruno Silva, diretor geral da Medway, pede regras similares para o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias. Pedro Catarino Maria João Babo mbabo@negocios.pt 08:00







A Medway, operadora ferroviária de transporte de mercadorias, vai investir 45 milhões de euros em oito novas locomotivas para expandir a atividade no mercado francês. Ao Negócios, Bruno Silva, diretor-geral da empresa que sucedeu à CP Carga, adiantou que esta é "uma nova linha de investimento – além das 16 locomotivas que anunciou em 2021 para reforçar o mercado ibérico – que vai permitir passar os Pirenéus"

