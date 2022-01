Mercado de fusões e aquisições português movimentou 19.200 milhões de euros em 2021

Leia Também Mercado português de fusões e aquisições movimenta 6.700 milhões até julho

O mercado de fusões e aquisições português registou 553 transações no valor de 19.200 milhões de euros em 2021, mais 31% das operações e 2% do capital mobilizado que em 2020, anunciou esta terça-feira a plataforma Transactional Track Record (TTR).Em comunicado, a plataforma tecnológico-financeira TTR precisa que os setores da tecnologia e imobiliário foram os setores mais ativos, com 109 e 62 operações, respetivamente, e que no quarto trimestre foram registadas 142 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, no valor total de 3.200 milhões de euros.O capital mobilizado por empresas norte-americanas em Portugal aumentou para 1.500 milhões de euros em 2021, mais 193% do que no ano anterior, adianta a TTR.Em relação ao número de transações, Espanha foi o país que mais investiu em Portugal, com 63 operações, seguido pelos Estados Unidos, com 47 operações, e pela França, com 28 transações.As empresas portuguesas escolheram Espanha como principal destino de investimento, com 31 transações, que foi seguida pelo Brasil, com oito operações, e pelo Reino Unido, com sete transações.As aquisições estrangeiras no setor de tecnologia e internet aumentaram 165% em 2021 face a 2020, indica a TTR, adiantando que em relação aos fundos estrangeiros de 'private equity' e 'venture capital', que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 4% no período em análise.Até dezembro de 2021, foram contabilizadas 51 transações de 'private equity', no valor total de 2.300 milhões de euros, com o número de operações a subir 30% face a 2020.Em 'venture capital', foram realizadas 113 operações de investimentos no valor de 1.500 milhões de euros, com o número de transações a subir 85%.No segmento de 'asset acquisitions', o capital mobilizado atingiu 4.200 milhões de euros e foram registadas 115 transações, mais 30% do número de operações que em 2020.A TTR refere ainda que a transação destacada em 2021 foi a venda, pelo Grupo Sonae, da participação de 24,99% na Sonae MC à Camoens Investments, entidade detida indiretamente por fundos geridos pela CVC Capital Partners, no valor de 528 milhões de euros.