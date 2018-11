Mercadona e sindicatos negoceiam aumentos de 15% para os trabalhadores em Espanha

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona e os principais sindicatos de trabalhadores estão a negociar um acordo para aumentar o salário de todos os funcionários da empresa.





De acordo com o Expansión, que cita um comunicado da confederação sindical espanhola CCOO, o acordo prevê um aumento salarial de 15% na vigência do novo acordo colectivo de trabalho, que deverá ter uma duração de cinco anos.





"Consideramos um grande avanço o acordo alcançado, em matéria salarial, já que supõe uma mudança na dinâmica da empresa", refere a confederação sindical.





Além do aumento salarial, os funcionários poderão beneficiar de melhores condições de trabalho, já que o novo acordo colectivo limita as jornadas de 10 horas a duas vezes por semana, no máximo.





O novo acordo colectivo, que ainda será afinado numa reunião marcada para 4 de Dezembro, substitui o acordo que vigorou entre 2014 e 2018, e segundo o qual os trabalhadores da Mercadona auferem um salário base mensal entre 1.010,70 euros e 1.582,32 euros, dependendo da antiguidade e das funções exercidas.





Operadores de caixa e funcionários da limpeza, por exemplo, auferem entre 1.010,70 e 1.020,33 euros (dependendo se estão há menos ou mais de três anos na empresa), enquanto coordenadores e gestores de compras estão no patamar dos 1.500 euros mensais.





A Mercadona vai abrir 10 lojas em território nacional no segundo semestre de 2019, estando o primeiro espaço previsto para Julho do próximo ano. A empresa conta já com 300 colaboradores portugueses, e abriu recentemente candidaturas para mais 90 postos de trabalho para o seu futuro bloco logístico na freguesia de Laúndos, na Póvoa de Varzim.