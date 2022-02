Oito meses e 110 mil metros cúbicos de terra depois, a primeira obra do plano de expansão do Metro de Lisboa para a construção da futura linha circular vai a meio.



No estaleiro do liceu Pedro Nunes, o poço de ventilação construído quando o metropolitano chegou ao Rato permite a descida a uma cidade subterrânea, que se expande diariamente a 38 metros de profundidade. Três estratos geológicos abaixo da avenida Álvares Cabral, foram já escavados 400 metros de túnel, avançando a obra neste momento quatro metros por dia.

