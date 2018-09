Michael Kors próxima de acordo para comprar a Versace

Pouco mais de um ano depois de ter comprado a Jimmy Choo por 1,2 mil milhões de dólares, a Michael Kors estará próxima de um acordo para adquirir a icónica casa italiana Gianni Versace.





De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações, a Michael Kors deverá anunciar um acordo ainda esta semana, avaliando a Versace em 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros à cotação actual).