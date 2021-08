Miele abre as primeiras lavandarias self-service em Portugal, quase dois anos depois do previsto

Leia Também Lavandarias da Miele chegam a Portugal em outubro

A Miele abre as suas duas primeiras lavandarias self-service no mercado português, dois anos depois do previsto. A Bloomest, a marca de lavandarias self-service da Miele, estreia-se com duas lojas na Grande Lisboa, que se juntam às já mais de 80 lojas em Península Ibérica.Após a abertura das duas primeiras lojas, a empresa detalha o plano de expnasão. Em comunicado, a empresa indica que pretende devolver um modelo de "franchising" e, "nos próximos dois anos", chegar à abertura "de mais de 20 lojas em todo o país".Para isso, o projeto de expansão prevê um investimento de cerca de um milhão de euros da marca. Desse montante, 600 mil euros serão "aplicados em construção das lojas, através de empresas locais", explica a empresa. Em julho de 2019, a cadeia de lavandarias automáticas da marca alemã de eletrodomésticos avançou ao Negócios que iria entrar em Portugal, ainda naquele ano. Segundo fonte da empresa, a primeira lavandaria tinha como data prevista de abertura "previsivelmente o mês de outubro" de 2019. Para 2020, os planos de expansão em Portugal incluíam a abertura de outros 10 espaços, indicou ao Negócios fonte oficial da empresa."Acreditamos que Portugal é um mercado extremamente atrativo para a nossa marca. Na verdade, acabámos por detetar uma oportunidade com a preocupação que muitas pessoas têm hoje em dia com a higiene e limpeza da sua roupa. Nesse sentido apostamos num serviço de lavandaria self-service altamente tecnológico e seguro como forma de dar ao consumidor o conforto e qualidade do serviço", indica Gianluca Falchi, responsável de expansão do grupo Bloomest-Miele para Espanha e Portugal, citado em comunicado.Sobre o modelo de "franchising" disponibilizado em Portugal, a empresa refere que "não é cobrada nenhuma percentagem sobre o valor de renda de loja ou nenhuma taxa/comissão de início ao investidor". A Bloomest indica que o investimento base para a abertura de uma lavandaria automática "ronda valores na ordem dos 50 mil euros". A empresa salienta também que, neste modelo, a empresa compromete-se a prestar suporte técnico e operacional, que será disponibilizado pela Miele em Portugal.A empresa aponta que estas lavandarias automáticas vão ter uma "forte componente tecnológica", nomeadamente para a gestão da loja à distância. Segundo os responsáveis da empresa, é através de uma aplicação para smartphone que o gestor de loja pode "controlar o número de clientes em cada loja, os seus hábitos de lavagem, preferências de horários entre outros dados fundamentais para que se adapte o modelo de negócio a cada local".Também os clientes poderão ter acesso a uma aplicação, onde é possível perceber se existem máquinas disponíveis para lavar ou controlar o tempo de lavagem. Em Espanha, a empresa está a testar também outro serviço, chamado ‘Locker Tecnológico’, onde é possível deixar a roupa suja num cacifo e escolher o tempo de lavagem, secagem da roupa e engomadoria. O serviço arrancou em Tenerife e a empresa indica que prevê ter cacifos deste género "em todas as suas lojas de Espanha e também em futuras aberturas em Portugal."A Bloomest nasceu em Itália, em 2005. Estas lavandarias automáticas estão também presentes na Áustria, Suíça, República Checa e Malta, além de Espanha.