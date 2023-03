Renováveis com crescimento recorde mundial de 9,6%, apesar da crise energética

Leia Também Energias renováveis batem recorde mundial em 2021, mas ainda não são suficientes

De acordo com as "Estatísticas de Capacidade Renovável de 2023", divulgadas esta terça-feira pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), até ao final de 2022 a capacidade global de geração de energia renovável aumentou 3,4 TW, o que equivale a uma capacidade instalada total perto dos 295 GW. Um aumento de 9,6% na implementação de energias no mundo, face a 2021).Os números mostram que "a energia renovável continua a crescer a níveis recorde, apesar das incertezas globais, confirmando a tendência descendente da produção de energia a partir de combustíveis fósseis", conclui a IRENA em comunicado, acrescentando que "83 % de toda a capacidade de energia adicionada no ano passado foi de energias renováveis".Em 2022, a energia hidroelétrica representou a maior quota da capacidade global de geração de energia renovável com 1,3 TW. A capacidade hidroelétrica renovável aumentou em 21 GW no ano passado (+2 %), "uma expansão consistente com os últimos anos".No entanto foram as energias solar e eólica que continuaram a dominar a nova capacidade de geração. Juntas, ambas as tecnologias contribuíram com 90% para a quota de toda a nova capacidade renovável em 2022. A capacidade solar liderou com 22% de aumento, seguida da energia eólica, que aumentou a sua capacidade de geração em 9%.A energia solar fotovoltaica representou mesmo quase todo o aumento da energia solar em 2022, com um salto de 191 GW, enquanto a energia eólica, com um crescimento de 75 GW, confirmou a tendência de abrandamento em comparação com os dois anos anteriores.A expansão da bioenergia também abrandou ligeiramente em 2022 (7,6 GW adicionados no ano passado em comparação com os 8,1 GW de 2021). Já a energia geotérmica aumentou "de forma muito modesta" em 181 MW de capacidade instalada, revela a IRENA.Por seu lado, a produção renovável descentralizada para consumo próprio aumentou 1,2 TW em 2022 (+ 11%), atingindo 12,4 GW de capacidade instalada."Este crescimento recorde contínuo mostra a resiliência das energias renováveis, apesar da persistente crise energética", afirmou Francesco La Camera, Diretor-Geral da IRENA."O forte argumento comercial das energias renováveis, juntamente com as políticas de apoio e subsidiação governamentais, têm sustentado uma tendência ascendente da sua quota na matriz energética global, ano após ano", acrescentou o responsável, avisando que para limitar o aquecimento global a 1,5 °C, "as adições anuais de capacidade de energia renovável têm triplicar face ao nível atual até 2030."Em termos regionais - e embora muitos países tenham aumentado a sua capacidade renovável em 2022, garante a IRENA - o crescimento mais significativo das energias limpas tem-se concentrado mais na Ásia, EUA e Europa.Os dados da IRENA revelam que quase metade de toda a nova capacidade instalada em 2022 diz respeito à Ásia, num total de 1,6 TW. Neste contexto, a China dominou, adicionando 141 GW de nova capacidade renovável naquela região do mundo. Na Europa e na América do Norte as energias renováveis cresceram 57,3 GW e 29,1 GW, respetivamente.Em África, as renováveis continuaram a expandir-se de forma constante, com um aumento de 2,7 GW, ligeiramente acima do ano passado. A Oceânia conseguiu uma expansão de 5,2 GW e a América do Sul registou uma expansão de capacidade de 18,2 GW. O Médio Oriente, por seu lado, registou o seu maior aumento de energias renováveis (+12,8%), com 3,2 GW de nova capacidade instalada em 2022."Uma vez que se espera que o consumo de energia aumente em muitas regiões do mundo, a transição energética requer uma mudança radical, com uma mudança estratégica que vá além da descarbonização do lado da oferta. À luz dos recentes acontecimentos globais, qualquer expansão das renováveis deve estar ligada aos esforços para acelerar a transição energética, de modo a tornar o sistema mais resiliente, inclusivo e resistente às alterações climáticas", acrescentou o responsável da IRENA, agência intergovernamental da qual fazem parte 168 membros (167 países e a União Europeia) e outros 16 países que estão atualmente em processo de adesão.