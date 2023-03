EDP arranca construção de primeiros parques solares de 20 MW nos Países Baixos

Leia Também EDP liga à rede primeira central híbrida com energia solar e eólica na Península Ibérica

A EDP Renováveis anunciou esta terça-feira que vai iniciar a construção dos seus dois primeiros projetos solares fotovoltaicos nos Países Baixos após a aquisição de 70% da empresa Kronos Solar em 2022.Ambos localizados na região centro-leste do país do norte da Europa, os novos projetos solares terão uma capacidade instalada combinada de 20,6 MW e mais de 46 mil painéis solares fotovoltaicos bifaciais, que permitem aproveitar a irradiação solar em ambos os lados, maximizando a produção renovável.A EDP Renováveis espera iniciar a construção de outros projetos nos Países Baixos dentro de alguns meses.Para já, estes projetos vão produzir eletricidade suficiente para abastecer cerca de 9.000 habitações por ano e vão contribuir para evitar a emissão de mais de 4.000 toneladas de CO2 anualmente na província de Gelderland."Pôr em construção estas centrais fotovoltaicas demonstra a capacidade da EDP Renováveis em desenvolver projetos em novas e importantes geografias, expandindo a nossa carteira de energia limpa. Com a Kronos Solar EDPR, estamos determinados a continuar a potenciar o crescimento da energia solar nos próximos anos", salientou Duarte Bello, COO da EDP Renováveis na Europa & LATAM, no mesmo comunicado.A Kronos Solar EDPR tem mais de 1,4 GW em 80 projetos e uma carteira de 9,4 GW em projetos solares em diferentes fases de desenvolvimento na Alemanha, França, Países Baixos e Reino Unido.A energia solar representa atualmente 12% dos projetos da EDP Renováveis. Na atualização do Plano de Negócios 2023-2026, realizada no início de março, a EDP anunciou um investimento de 25 mil milhões de euros na transição energética: 80% em projetos renováveis, dos quais 40% em tecnologias onshore e nos países europeus.A empresa quer chegar a um mix tecnológico em que cerca de metade do seu portfólio será em energia solar, com 40% dos projetos de grande escala e 10% em solar descentralizado .