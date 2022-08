Minipreço fatura menos 4,5% na primeira metade de 2022

Leia Também Trabalhadores do Dia/Minipreço agendam greve para agosto contra despedimento

O Minipreço - que integra o grupo Dia - faturou menos 4,5% no primeiro semestre de 2022 face aos primeiros seis meses do ano passado, o que se traduz em vendas no valor de 283,1 milhões de euros.O grupo refere que a queda das vendas líquidas se deve à redução de lojas abertas e "restrições de mobilidade e horários de funcionamento limitados devido à covid-19" no primeiro trimestre do ano.Já os lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações reduziu 0,80% no mesmo período, passando de cinco milhões para um milhão de euros."O Ebitda ajustado caiu 130 pontos base em termos de margem afetado pela queda no volume de vendas e maiores despesas operacionais não repercutidas ao cliente final, incluindo sobrecustos de energia e combustíveis que totalizaram 3,8 milhões de euros", menciona o grupo Dia, acrescentando que tratando-os isoladamente, os custos com a energia e combustíveis teriam elevado o EBITDA ajustado para os 4,8 milhões de euros.No conjunto do Grupo Dia, o valor das vendas líquidas no primeiro semestre deste ano ascendeu aos 3.465,3 milhões de euros, o que representa um incremento de 8,5% face ao mesmo período de 2021. Apesar do aumento das vendas, o grupo espanhol fechou o primeiro semestre de 2022 com prejuízos de 104,7 milhões de euros, menos 0,1% face ao período homólogo.O Ebitda ajustado da totalidade do grupo - que detém lojas em Espanha, Portugal, no Brasil e na Argentina - aumentou 3,1 milhões de euros face ao período em questão, ascendendo aos 50,8 milhões de euros.





A empresa refere ainda que a incerteza económica que se vive se refletiu no comportamento dos clientes no primeiro semestre deste ano. "A frequência de visitas à loja aumentou, mas o montante gasto nas compras realizadas é menor", conclui.