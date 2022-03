Mobiliário: Novo ministro da Economia terá "tarefa hercúlea"

A associação das indústrias de mobiliário destacou a "tarefa hercúlea" do novo ministro da Economia num contexto de escalada dos custos energéticos, falta de matérias-primas, dificuldades logísticas e guerra, avisando que as empresas "vão precisar de apoio"."Vamos ter de trabalhar em conjunto para conseguir tomar as melhores medidas, porque nunca tivemos uma fase tão conturbada e com tanta incerteza como temos agora", afirmou o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), Gualter Morgado.Comentando a orgânica do novo Governo, anunciada na quarta-feira pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, o dirigente associativo salientou os "vários problemas em mãos" que terão os membros do novo executivo, nomeadamente o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva."Temos vários problemas em mãos: o aumento do custo energético, a rarefação de algumas matérias-primas, as dificuldades ao nível de transportes internacionais [e] uma guerra na Europa, que condiciona alguns mercados e que agrava todas estas consequências, que já se vinham a sentir derivadas dos efeitos da pandemia", salientou o diretor executivo da APIMA.Neste contexto, Gualter Morgado considera que "quem entra para o Ministério da Economia numa fase destas vai ter uma tarefa hercúlea": "Porque as empresas vão precisar de apoio, certamente, mas, acima de tudo, vão precisar de quem as ajude a agilizar e a retirar dificuldades burocráticas, a anular processos, a agilizar procedimentos e a eliminar os custos de contexto são gerados pela burocracia, para que as coisas possam fluir de uma forma muito mais rápida", sustenta.Na opinião do dirigente associativo, o facto de Costa Silva ter liderado a elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "já lhe permitiu ter uma noção global do estado do país" e "ter estado, durante um período, a estudar toda a macroeconomia nacional", dispondo assim "alguns elementos que lhe facilitam a tomada de tomada de decisão".Apontando o "currículo extenso e credível" dos membros do novo Governo, o dirigente da APIMA avisa, contudo, que o executivo não vai ter tarefa "fácil": "Por um lado é salvar o que temos e, por outro lado, é catapultar e relançar toda a economia portuguesa. Não é fácil", alerta.O primeiro-ministro, António Costa, apresentou na quarta-feira, ao Presidente da República, a composição de um Governo com 17 ministros, menos dois do que no anterior.