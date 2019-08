Após mexerem no rating ou perspetiva de um soberano, as agências nos dias seguintes ajustam também as notações atribuídas a emitentes desse país.

No caso da IP, a Moody's também reiterou o rating de Ba1 do programa de European Medium Term Notes (EMTN - emissão de obrigações de médio prazo) da IP, no valor de três mil milhões de euros, "que sustenta a emissão de obrigações garantidas pelo governo".



A agência de rating justifica a melhoria com a maior capacidade do soberano de apoiar a empresa com injeções de capital, as quais deverão continuar. "Sem este apoio, a IP iria ser incapaz de cobrir totalmente os requisitos de operações e financiamento", refere a Moody's, assinalando que o rating da IP e da República Portuguesa deverão continuar de mão dada.



Apesar da forte ligação entre a administração central e a IP, a Moody's dá um rating um nível abaixo à IP por causa do risco de incumprimento numa situação de crise para o soberano. "Sem os pagamentos [transferências do orçamento do Estado], a IP iria provavelmente ter um valor mínimo como uma empresa sozinha dado o seu elevado endividamento e o muito fraco perfil financeiro", sintetiza a agência.



No caso da empresa de auto-estradas, a Moody's nota que o seu foco exclusivo no território nacional limita a mudança no rating às mexidas ocorridas no soberano. Ainda assim, a agência nota que a empresa melhorou o seu perfil financeiro numa altura em que a economia portuguesa registou maior dinamismo.



A Moody's destaca o "contínuo crescimento do volume de tráfego" nas auto-estradas geridas pela Brisa, o que contribui para o processo de redução do endividamento da empresa. A agência de rating prevê que a notação financeira da empresa possa melhorar caso continue com um desempenho forte.

A Moody's decidiu melhorar a perspetiva (outlook) do rating atribuído à Brisa Concessões Rodoviária e à Infraestruturas de Portugal de "estável" para "positiva". A decisão ocorre depois de na passada sexta-feira a agência ter melhorado a perspetiva do rating atribuído à República Portuguesa , sinalizando uma futura melhoria do rating a seguir às eleições."A ação de rating de hoje segue-se à mudança do outlook por parte da Moody's em relação ao rating Baa3 do Governo de Portugal de estável para positivo a 9 de agosto de 2019", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira, 13 de agosto.