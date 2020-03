Morreu Jack Welch, "o gestor do século"

O norte-americano Jack Welch, apelidado de "o gestor do século", morreu esta segunda-feira aos 84 anos, anunciou a sua esposa, Suzy Welch.



Filho de um maquinista, Jack Welch viria a tornar-se "chairman" e CEO da General Electric (GE), empresa que liderou durante duas décadas, aumentando o seu valor de mercado de 12 mil milhões de dólares para 410 mil milhões de dólares.





Foi sob a liderança de Welch que a GE se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo, apenas atrás da Microsoft. Atualmente, a GE tem um valor de mercado de 95,1 mil milhões de dólares.



Jack Welch abandonou a General Electric no início de setembro de 2001, dias antes dos ataques terrorista de 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono.



Quando Welch se retirou, o The New York Times publicou um editorial em que não poupava elogios ao gestor.



"Welch foi um revolucionário na gestão de topo, tendo durante a sua carreira na GE defendido mudanças radicais e destruindo a complacência da ordem estabelecida. O seu legado não só mudou a GE, mas mudou o 'ethos' da cultura corporativa americana, que passou a premiar a agilidade, velocidade e regeneração em vez dos antigos ideais de estabilidade, lealdade e permanência", referia o editorial.



Em maio de 2006, Jack Welch foi entrevistado pelo Negócios, tendo então reconhecido ter cometido "erros em alguns processos de aquisição", referindo-se à compra de empresas com culturas não compatíveis com a GE.



Sendo um apoiante do Partido Republicano, Welch foi sempre um feroz crítico do Estado social, considerando que a Europa teria de "tirar de cima das empresas o peso do Estado social" para alcançar ritmos de crescimento económico próximos dos registados nos Estados Unidos.



