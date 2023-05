Morreu o dono da fabricante da pasta medicinal Couto e do restaurador Olex

O empresário Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva morreu este domingo aos 85 anos, segundo informou a Servilusa.Alberto Gomes da Silva era o proprietário da Couto S.A. que produzia a famosa pasta medicinal Couto e o restaurador Olex, entre outros produtos.O empresário fundou também a Fundação Couto, com trabalho social em Vila Nova de Gaia.A Couto S.A. tem as suas origens em 1918, no Porto. Foi então que foi criada a empresa Flôres e Couto, que em 1931 passou a designar-se de Couto, Lda. Nessa data, Alberto Ferreira do Couto assumiu a "exclusiva responsabilidade" pela administração.No ano seguinte, numa pequena farmácia no Largo de São Domingos, no Porto, em colaboração com um amigo dentista, Alberto Ferreira Couto criou a Pasta Medicinal Couto. O produto foi desenvolvido para combater os problemas nas gengivas que eram provocados pela sífilis.Em 1974, Alberto Gomes da Silva, sobrinho do fundador, assumiu as rédeas da empresa após a morte de Alberto Ferreira Couto.