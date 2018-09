Munich Re: Mercado dos seguros contra riscos cibernéticos aumentará 400% até 2025

O mercado segurador na área dos riscos cibernéticos vai crescer cinco vezes, para 20 mil milhões de dólres, nos próximos sete anos, antecipa a Munich Re. Isto porque a ameaça de ataques em larga escala aumenta com a maior interconectividade.

"Os riscos cibernéticos são uma das maiores ameaças à economia interligada", alertou numa conferência em Monte Carlo, este domingo, o chairman da comissão de resseguros da Munich Re, Torsten Jeworrek. "Não podemos ignorar isto", sublinhou.

Os custos económicos de ataques cibernéticos em larga escala, tal como aconteceu com o WannaCry [nome dado ao ciberataque de Maio do ano passado, que paralisou os sistemas de empresas e serviços públicos em todo o mundo, incluindo o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido], já excedem as perdas provocadas por desastres naturais, referiu o mesmo responsável, citado pela Bloomberg.





Uma vez que o número de aparelhos ligados à net vai aumentando, estimando-se que passe de 27 mil milhões em 2017 para cerca de 125 mil milhões em 2030, essa tendência dos ataques informáticos também irá prosseguir.