Barómetro Informa D&B, divulgado esta sexta-feira, 7 de maio.

Nasceram quase 14 mil empresas nos primeiros quatro meses do ano. Isto num período em que encerraram quase 4.000. Os dados constam do

"Nos primeiros 4 meses de 2021 foram constituídas 13.866 novas empresas, um crescimento de 4,3% face ao mesmo período do ano passado", de acordo com o Barómetro Informa D&B, que adianta que a constituição de novas empresas se manteve acima das 3.000 todos os meses de 2021, apesar do período de confinamento imposto pela pandemia de covid-19.



Os setores do retalho, da agricultura e outros recursos naturais, tecnologias de informação e comunicação e atividades imobiliárias foram aqueles onde se registou um crescimento mais expressivo de novas empresas.





O retalho, um dos setores com mais empresas no país, registou um crescimento de 39%, o que corresponde a 1.970 novas empresas criadas este ano. Isto à boleia do retalho online, numa altura em que o confinamento devido à covid-19 levou a uma mudança dos hábitos de consumo. As compras online acabaram por ganhar força, com muitos estabelecimentos encerrados.Em termos regionais, Lisboa e Algarve registaram uma queda na criação de novas empresas. "Enquanto na maioria das regiões o nascimento de empresas cresceu nos primeiros 4 meses do ano, a Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve registam recuos de 7% e 6%, respetivamente", refere oNos primeiros quatro meses do ano, nasceram mais empresas no norte do país (4.845) do que na Área Metropolitana de Lisboa (4.640).Ao longo do mesmo período - entre 1 de janeiro e 30 de abril - encerraram ainda 3.976 empresas, menos 2,6% que no período homólogo. Apenas os setores da construção, grossistas (têxtil e moda) e serviços empresariais (atividades de consultoria para os negócios e gestão) apresentaram um crescimento nos encerramentos.



Além disso, 780 empresas iniciaram um processo de insolvência, o que traduz uma descida de 3,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor de alojamento e restauração foi o único a registar uma subida significativa (59%). Ou seja, 47 novos processos de insolvência.