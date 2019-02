Nascimento de empresas atinge máximo de 10 anos

Em janeiro de 2019 foram criadas quase 6.200 novas empresas em Portugal, o que representa um aumento 15,2% face ao mesmo mês do ano passado, revelam os dados divulgados esta sexta-feira, 8 de fevereiro, pela Informa D&B.

Além de ser um aumento significativo, este é mesmo o número mais elevado de nascimentos de empresas num só mês nos últimos 10 anos.

"Os setores dos Serviços, da Construção e dos Transportes são os principais responsáveis por este crescimento no número de novas empresas", realça a Informa D&B, que acrescenta que "o setor da Construção foi o segundo setor com maior número de novas empresas, a seguir ao dos Serviços, que é sempre onde surgem mais empresas".

O número de empresas encerradas estabilizou, com o aumento a ser de apenas 0,6%, ao mesmo tempo que o número de insolvências diminuiu 25,1% em termos homólogos, registando-se 179 casos de insolvências.

A construção merece um destaque especial no comunicado, pela sua evolução recente. A Informa D&B realça que este setor continua a recuperar, tendo terminado "o ano de 2018 com 4.264 novas empresas, um crescimento superior a 20% face ao ano anterior. O grande dinamismo manteve-se no primeiro mês de 2019, com um crescimento de 46,3% relativamente a janeiro de 2018".

"A partir de 2012, [a construção] iniciou uma recuperação nos nascimentos, ligeira até 2016 mas que acelerou a partir deste ano, com o subsetor da ‘Construção e promoção de edifícios’ a ser o que pesa mais nesta evolução. Também neste período, as novas insolvências registaram uma redução constante em todos os anos, atingindo em 2018 o valor mais baixo desde 2007", adianta a mesma fonte.