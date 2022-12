Altri paga prémio de três salários a trabalhadores

Leia Também Navigator aumenta prémio de desempenho aos colaboradores até 4,5 salários

A Altri vai pagar, na remuneração de dezembro, um prémio de desempenho equivalente a três salários mensais aos seus trabalhadores, indicou esta segunda-feira a papeleira."Este prémio representa entre 16,5% a 21% da remuneração anual de cada trabalhador no ano de 2022 e é uma forma de reconhecimento do mérito e excelência do desempenho dos seus trabalhadores no cumprimento dos objetivos definidos a que nos propusemos no início de 2022", indica o comunicado da Altri.Sem precisar quantos trabalhadores conta atualmente, a empresa refere que no final do ano passado o número de funcionários ascendia a 774.A empresa faturou 806 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano.O grupo Altri tem três biorefinarias, onde produz cerca de 1,1 milhões de toneladas de fibras celulósicas, bem como uma empresa de gestão florestal que gere 88,3 mil hectares de floresta.