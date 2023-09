Navigator investiu 8 milhões nos últimos cinco anos em eficiência energética

A The Navigator Company anunciou esta terça-feira ter investido mais de oito milhões de euros nos últimos cinco anos em projetos para a promoção da eficiência energética, que evitaram a emissão de 23 mil toneladas de dióxido de carbono.Em comunicado, a produtora integrada de floresta, pasta, papel, 'tissue', soluções de embalagem e bioenergia destaca que este investimento "se traduziu em poupanças de energia da ordem de 100 GWh [Gigawatts]/ano, correspondente ao consumo de cerca de 31 mil habitações - o equivalente a cidades como Viseu ou Setúbal".Segundo refere, as soluções adotadas para um uso mais eficiente do recurso energia, entre 2018 e 2022, traduzem-se também numa poupança anual dos custos energéticos "da ordem dos seis milhões de euros", incidindo em diferentes áreas nos seus quatro complexos industriais, nomeadamente na melhoria de eficiência de produção de ar comprimido, otimização de sistemas de arrefecimento, iluminação LED das naves industriais e eficiência térmica."Só em 2022, o investimento em projetos de eficiência energética ascendeu a 700 mil euros", avança, detalhando que a otimização dos processos produtivos, associada à implementação de medidas promotoras da eficiência energética, "permitiu otimizar a energia consumida proveniente de fontes primárias, por tonelada de produto fabricado (-4% face a 2021)".Garantindo que o investimento da empresa na eficiência energética e nas energias renováveis "vai manter-se nos próximos anos", a Navigator aponta como exemplos o desenvolvimento de planos de ação de eficiência energética em cada uma das fábricas e o investimento em projetos de energia solar fotovoltaica em regime de autoconsumo para os processos produtivos dos complexos industriais da companhia.De acordo com a Navigator, a implementação de vários projetos fotovoltaicos, já em curso, permitirá ao grupo aumentar a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica dos atuais 7 Megawatts (MW) para cerca de 37 MW.A aposta do grupo na sustentabilidade energética tornou-se mais sistemática em 2018, com a implementação do programa corporativo para a eficiência energética.