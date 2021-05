Nestlé admite que a maioria dos seus produtos não é saudável

96% de todas as bebidas (excluíndo o café puro) e 99% de todos os gelados e doçaria do grupo. Já os segmentos com mais produtos saudáveis são as águas (82% são saudáveis) e os laticínios (60%).



"Fizemos melhorias significativas aos nossos produtos mas o nosso portefólio continua a ficar aquém face às definições externas de saúde numa paisagem onde as pressões regulatórias e as exigências dos consumidores estão a aumentar a olhos vistos", poderá ler-se na apresentação.



A empresa está neste momento a proceder à alteração dos padrões internos de nutrição nos seus produtos à luz do Nestlé Nutritional Foundation introduzido pelo último CEO, Peter Brabeck-Letmathe que caraterizava a Nestlé como uma empresa de "nutrição, saúde e bem-estar".





Um documento interno da Nestlé a que o Financial Times teve acesso mostra que cerca de 70% dos produtos alimentares daquela marca não são considerados saudáveis.Em causa está o portefólio da Nestlé que exclui produtos desenvolvidos pelo departamento de 'ciências da saúde', como comidas para bebé, e comida para animais. De acordo com o sistema australiano que classifica o quão saudáveis são os alimentos, por estrelas, 63% dos produtos da Nestlé estão cotados abaixo das 3,5 estrelas - o estabelecido como saudável.Por excluir os produtos desenvolvidos por aqueles dois departamentos, os 70% do portefólio em causa incidem sobre cerca de metade dos 73 mil milhões de dólares em receitas geradas pelo grupo.Segundo a apresentação, na porção de produtos pouco saudáveis estão