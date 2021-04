Nestlé dá 5,75 mil milhões de dólares para comprar marcas principais da Bountiful Company

Leia Também Nestlé fecha 2020 com receitas recorde e investimento de 71 milhões em Portugal

A gigante suíça da indústria alimentar comprou as marcas principais da Bountiful, empresa norte-americana de vitaminas e suplementos alimentares, por um montante de 5,75 mil milhões de dólares (4,75 mil milhões à atual conversão).A compra envolve marcas da empresa norte-americana como a Solgar, Osteo BiFlex e a Puritan’s Pride. De fora do negócio ficam marcas da Bountiful mais ligadas à área de desporto e atividade, como a Pure Protein, a Body Fortress ou a Dr. Organic.Também de fora da aquisição fica o negócio da Bountiful no Canadá, que envolve vendas diretas sem a necessidade de prescrição médica. A multinacional referiu que este tipo de negócio não representava um encaixe adequado na operação de saúde da Nestlé. A empresa espera que o negócio esteja concluído no segundo semestre deste ano."Esta aquisição completa o nosso portefólio na área da saúde de nutrição, em termos de marcas e de canais", afirmou o CEO da Nestlé Health Sciente, Greg Behar. A empresa acredita que, através desta aquisição, poderá "estabelecer a Nestlé Health Science como líder na indústria do retalho de mssas, retalho especializado, e-commerce e venda direta ao consumidor nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade significativa de crescimento geográfico".A Nestlé tem operações em diversas áreas da indústria alimentar, desde gelados e comida congelada até água engarrafada. A empresa é dona de marcas como a KitKat, a Smarties, a Nesquik, as papas Cerelac ou ainda de negócios de café, como a Nespresso ou a Nescafé. A gigante multinacional tem ainda operações na área da comida para animais de estimação, como a Purina ou a Friskies.